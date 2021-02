Covid-19 : des équipes mobiles de soignants vaccinent les personnes âgées dans les zones rurales

À la Ferté-Saint-Aubin (Loiret), les personnes âgées les plus vulnérables n'avaient pas toujours accès au vaccin contre le Covid-19. Pour rompre cet isolement, le département a décidé de faire appel à un camion mobile des pompiers, note France 2, jeudi 18 février. Les doses sont destinées aux personnes âgées de plus de 75 ans, particulièrement fragiles. Les patients ont été sélectionnés par les médecins généralistes de la ville. "C'est mieux que d'aller à Orléans, parce que je n'ai pas de voiture", confie une personne en attente de son injection.



16 communes choisies pour l'opération



Autre avantage de ce dispositif : les personnes âgées n'ont pas eu à prendre rendez-vous sur internet. La mairie leur a fixé un créneau, et a vérifié leur capacité à venir jusque sur le lieu de vaccination. Le département du Loiret a fait appel à des fonctionnaires territoriaux volontaires. Le lendemain, le personnel se rendra dans un autre village pour vacciner une autre population. 16 autres communes ont été choisies pour l'opération. Constance De Pélichy, maire (LR) de la Ferté-Saint-Aubin, se réjouit que la sienne ait été choisie, même si elle aurait aimé plus de doses. "On n'a que 60 doses, pour un territoire de 15 000 habitants, ça fait très peu", regrette-t-elle. En tout, 960 personnes vont être vaccinées grâce à ce dispositif sur le Loiret.

