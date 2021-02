Covid-19 : des écoles de l’académie de Poitiers débutent les tests salivaires

C’est une grande première au sein de l’académie de Poitiers, dans la Vienne, jeudi 25 février. Plusieurs écoles ont effectué des tests salivaires sur leurs élèves. Dans l’une d’entre elles, les parents de 136 élèves sur 160 ont donné leur accord pour ce dépistage. "Ce que l’on faisait en collège et en lycée avec les tests antigéniques mais qu’on ne pouvait pas faire pour les petits, on va le faire à partir de maintenant en école maternelle et élémentaire", souligne Bénédicte Robert, rectrice de l’académie de Poitiers.

Peu d’établissements testés

Samedi dernier, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait annoncé entre 50 000 et 80 000 tests salivaires dès cette semaine dans les écoles de la zone A. En réalité, au sein de l’académie de Poitiers, seulement 10 établissements sur 1 850 vont être testés. Dans chaque département, des écoles pilotes sont ciblées par le rectorat. Enseignants, élèves et agents y sont dépistés puis testés tous les 15 jours pour assurer un suivi. D’autres dépistages pourraient avoir lieu dans les écoles où des cas positifs sont recensés.