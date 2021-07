Covid-19 : des chiffres qui repartent à la hausse en France

L’allocution d’Emmanuel Macron, lundi 12 juillet, s’est inscrite dans le cadre d’une recrudescence de l’épidémie de Covid-19, et particulièrement de la propagation du variant Delta. Jordan Klein dresse la situation actuelle dans le 23 heures de franceinfo.

Emmanuel Macron a pris la parole, lundi 12 juillet. Le président de la République s’est exprimé alors que l’épidémie tend à repartir à la hausse en France. Le nombre de contaminations a augmenté depuis 15 jours, avec 3 500 cas à la date du discours du chef de l’État. Cela représente une hausse de 62% par rapport à la semaine précédente, précise le journaliste de France Télévisions, Jordan Klein.

Le variant Delta représente 61% des contaminations

L’augmentation n’est pas homogène. 9 départements ont dépassé le seuil d’alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, comme dans les Pyrénées-Orientations (130 cas pour 100 000 habitants) ou à Paris (86 cas pour 100 000 habitants). Néanmoins, les hospitalisations et les décès sont en baisse, même si le R-0 est élevé, à 1.2. Selon le site Covid Tracker, qui fait une modélisation sur 30 jours, la barre des 25 000 cas pourrait être atteinte le 7 août. En cause, la propagation du variant Delta qui représente 61% des contaminations, ce dernier étant deux à trois fois plus contagieux.