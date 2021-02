Covid-19 : des chiens entraînés à détecter le virus

Oxmo, un berger belge malinois de 3 ans, est l’un des premiers chiens formés à la détection du Covid-19. En à peine dix secondes, il est capable de repérer à l’odeur les échantillons positifs au virus parmi d’autres négatifs. Avec 95% d’efficacité, les chiens font aussi bien qu’un test PCR. Lancée en mars 2020 par le professeur Grandjean, le vétérinaire en chef des sapeurs-pompiers de Paris, l’étude a séduit 35 pays qui suivent sa méthode.

Les autorités françaises sont frileuses

Cette semaine, une opération d’ampleur a été lancée en Île-de-France avec l’AP-HP. 2 000 volontaires asymptomatiques sont testés de trois façons différentes ; nasopharyngée, salivaire, et par chien renifleur. "Cette campagne va faire la démonstration de l’efficacité des chiens dans un dépistage de masse, et à partir de là, je ne sais pas ce qu’il faudra faire de plus pour convaincre", se demande le vétérinaire. Car les autorités sanitaires françaises restent frileuses. Le professeur et son équipe manquent aujourd’hui de moyens pour développer leur travail. Leur méthode est pourtant beaucoup moins coûteuse que les tests PCR.

