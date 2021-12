Covid-19 : des centres de dépistage réservés aux enfants dans l’Aube

C’est l’une des caractéristiques de cette reprise épidémique : le Covid-19 circule surtout chez les enfants. Dans l’Aube, particulièrement touchés, trois centres de dépistage réservés à ce public ont ouvert leurs portes, avec des tests salivaires, plus faciles à supporter pour les tout-petits. "C’est tout à fait adapté. Le test PCR est assez compliqué avec les enfants. (…) Les enfants sont moins traumatisés", détaille Charles Jouan, dépisteur dans l’un des centres. Plus confortable pour les plus petits, mais aussi pour leurs parents. Les tests sont gratuits, sans rendez-vous et rapides, les résultats étant disponibles en quinze minutes.

D’autres centres pour enfants pourraient ouvrir

Une facilité d’accès que saluent beaucoup de parents, alors que les enfants doivent se faire tester dès l’apparition d’un cas de Covid-19 positif dans une classe. "Ouvrir ces centres de dépistage permet de répondre aux besoins des familles qui se présentent en fonction des réalités de terrain dans les écoles", rapporte Cécile Pauwels, adjointe à l’éducation et à la jeunesse à La Chapelle-Saint-Luc. D’autres centres du même type pourraient ouvrir leurs portes en fonction de l’évolution de l’épidémie.