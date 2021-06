Covid-19 : des autotests distribués aux vacanciers cet été

Pour passer l'été en toute sécurité, huit millions d'autotests vont être distribués sur les lieux de vacances partout en France, dans les campings, sur les plages, dans les hôtels et les salles de sport. En Gironde, une cinquantaine de personnes pourront aider les vacanciers à se dépister et à s'isoler en cas de contamination au Covid-19. Si ces tests sont positifs, "cela permet d'identifier le plus rapidement possible les clusters sur un site et de casser la chaîne de contamination", explique Adeline Billard, de la délégation Gironde de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.

Des gestes barrières à conserver

Continuer de tester massivement les Français permet de recenser les cas positifs pour suivre l'épidémie à la trace. Selon le docteur Cécile Chaix Delavarene, médecin à Marseille (Bouches-du-Rhône), il est important de rappeler les gestes barrières. "Ça peut tenir les gens en état de vigilance, qu'ils fassent toujours un petit peu attention, que ce ne soit pas la débauche ou les grandes embrassades", estime-t-elle.