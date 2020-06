Covid-19 : dépistages massifs à Pékin

Devant les stades et hôpitaux de Pékin (Chine), des files d’attentes interminables se forment pour des tests de Covid-19. En moins d’une semaine, plus de 400 personnes ont déjà été dépistées. "C’est bien de passer ce test, comme cela, on sait si on a le virus ou pas", explique Yang Jioaxu, employé de bar. Car il faut aussi rassurer la population. "Je peux vous dire clairement que l’épidémie de Pékin est sous contrôle", indique Wu Zunyou, un épidémiologiste chinois.

Des traces de Covid-19 retrouvées dans un marché

Pourtant, dans le marché de Xinfadi, dans le sud de Pékin (Chine), des traces de Covid-19 ont été retrouvées. La source exacte de la contamination n’est pas identifiée, mais les échantillons prélevés sur place donnent de premiers résultats. Selon Wu Zunyou, "les vendeurs du marché les plus touchés sont ceux des stands de fruits de mer et de poissons. Les vendeurs de bœuf et de poisson ont aussi été testés positifs".

