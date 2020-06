Covid-19 : dépistage gratuit à Caen

À Caen (Calvados), sur le marché Saint-Sauveur, vendredi 26 juin au matin, un stand intrigue. Rien ne l’indique, pourtant il est possible de passer le test Covid-19. Organisé par l’association SOS Infirmiers, ce test réalisé par écouvillon est gratuit. Passé par là par hasard, Edmond est le premier à se faire dépister. Après ses courses sur le marché, Frédérique souhaite aussi passer un dépistage.

Des tests en réponse au relâchement de la population

Depuis le début de la semaine, les tests s’intensifient sur la ville de Caen. Pour le laboratoire des Carmes, en charge des analyses, on est passé de 150 tests par jour à 450. Une multiplication due à un relâchement de la population depuis quelque temps. Le week-end des 27 et 28 juin, en plus du marché caennais, un dépistage gratuit sera aussi mis en place dans le centre commercial de Mondeville 2.

