Covid-19 : de plus en plus d’étudiants rejoignent les écoles d’infirmiers

La crise sanitaire a renforcé des vocations qui étaient déjà là. Depuis plusieurs années, il y a plus de demandes que de places dans les formations pour devenir infirmier ou infirmière.

Sophie Sollogoub est étudiante en première année d’école d’infirmier. Elle a obtenu sa place dans cette formation très demandée après deux tentatives. "J’étais très heureuse (...) je pense qu’il faut vraiment avoir envie de faire ce métier pour réussir, sinon c’est compliqué", lance-t-elle. Sur la plateforme d’orientation Parcoursup, les écoles d’infirmiers sont la formation la plus populaire : un élève sur dix l’aurait placé dans ses vœux. "Nous avons à peu près 11 000 candidatures pour 6 500 places, et c’est chaque année la même chose, et ça a encore augmenté depuis l’année dernière", explique la directrice de l’IFSI Paris Saint-Joseph, Isabelle Bouyssou.



Une crise qui renforce les vocations

Comment expliquer cet engouement pour une filière réputée difficile ? La crise sanitaire a renforcé l’engagement de certains étudiants d'une école parisienne, en deuxième année. "J’ai été réquisitionnée en première année pour la première vague, c’était sur la base du volontariat et c’était vraiment un choix, ça a conforté mon idée de continuer", affirme une étudiante.