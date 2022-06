Covid-19 : de plus en plus de Chinois quittent leur pays à cause des restrictions et des "incertitudes"

C’est une tendance nouvelle qui apparaît depuis plusieurs mois en Chine : l’épidémie pousse de plus en plus de personnes, usées par la politique "zéro Covid", à vouloir déserter le pays et tenter leur chance ailleurs. "Je me sens très déprimé", soupire ce jeune employé de Shanghaï, qui a voulu rester anonyme et regarde avec envie les pays européens et américains qui ont décidé, contrairement à la Chine, de vivre avec le virus. "J'ai l'intention de partir dès que possible, peut être dans un an, vers l'Europe ou les États-Unis. Je vais démarrer la procédure d'immigration. Il vaut mieux partir le plus tôt possible."

>> Malgré le déconfinement, Shanghai encore soumise à de fortes restrictions

Même sentiment pour ce jeune Shanghaïen de 25 ans, qui a déjà choisi sa destination : le Canada. "J'avais déjà l'intention de quitter Shanghaï pour aller vivre dans une autre ville à l'étranger. Cette épidémie me pousse à accélérer la réalisation de mon projet pour aller à Vancouver. Ici, je suis toujours inquiet. Il y a trop d'incertitudes."

Les Chinois incités à laisser leur passeport au commissariat

Ce nouveau phénomène est confirmé par Xiaomin Hu, une avocate chinoise installée à Seattle, aux États-Unis, et spécialisée dans les procédures d'émigration. Depuis le mois de mars, cela n'arrête pas. "Mon planning est complet, indique-t-elle. Ce sont des clients chinois continentaux qui viennent se renseigner sur les possibilités d'immigration. Ce sont surtout des chefs d'entreprise et des élites. La majorité des demandes proviennent de la province du Zhejiang, de Shanghaï et également de Pékin."

Des projets d'émigration nombreux mais compliqué à mettre en œuvre. Le gouvernement chinois n'y est pas favorable. Pour s'assurer que personne ne sort, les autorités demandent à de plus en plus de Chinois de ne pas conserver leur passeport au domicile, mais de le déposer au commissariat de police.