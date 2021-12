Covid-19 : de nouvelles restrictions sanitaires dans les stations de ski savoyardes

Il a fait son grand retour en Savoie samedi 25 décembre. Le port du masque est à nouveau obligatoire en extérieur et avec lui, toute une série de nouvelles mesures préfectorales. Les vacanciers de La Plagne (Savoie) sont partagés sur cette décision, mais appliquent les nouvelles règles.



Des restrictions jusqu'au 4 janvier

Parmi les autres mesures décidées, l'interdiction de la consommation de nourriture débout. Un coup dur pour la direction du Bonnet. "Nous n'avons que cinq ans d'exploitation, donc on n'a pas de trésorerie importante. On se demande si on va tenir jusqu'à la fin de la saison", explique Cédric Broche, gérant de l'établissement. L'office du tourisme de La Plagne sensibilise les vacanciers grâce à des panneaux numériques. L'arrêté préfectoral interdit également les évènements festifs de plein-air le premier de l'an. Les nouvelles mesures sont applicables jusqu'au 4 janvier 2022.