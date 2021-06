Variant Delta : de nouvelles restrictions en Australie face à une hausse des contaminations

Le confinement a été prolongé pour la ville de Darwin et sa banlieue, et le port du masque est obligatoire à Brisbane.

Un retour des restrictions, face à une recrudescence des infections au Covid-19. Les autorités australiennes ont imposé de nouvelles règles sanitaires dans plusieurs régions. Les villes de Brisbane, Darwin, Perth et Sydney ont fait état de nouvelles contaminations au très contagieux variant Delta. Cette mutation du virus s'est propagée à travers le pays à la suite de failles dans les dispositifs de quarantaine des voyageurs venus de l'étranger.

Lundi, le plus important foyer épidémique se situait à Sydney. Il aurait pour origine un chauffeur travaillant pour des équipages de compagnies aériennes, testé positif mi-juin. Les habitants de la ville la plus peuplée d'Australie sont entrés dimanche dans un confinement de deux semaines. Pour la ville de Darwin et sa périphérie, le confinement de 48 heures a été prolongé lundi jusqu'à vendredi, le nombre de cas liés à un foyer épidémique dans une mine d'or isolée étant passé à sept.

Le port du masque rendu obligatoire

Les autorités des villes de Perth et de Brisbane ont également renforcé les mesures de restriction. Le port du masque est ainsi obligatoire pour les deux millions d'habitants de Brisbane et sa banlieue. Dans d'autres parties du pays où aucun cas n'a été confirmé, les règles de distanciation ont été renforcées. Ainsi, le port du masque est obligatoire à l'intérieur à Canberra, la capitale, et des restrictions importantes ont été annoncées en Australie-Méridionale.