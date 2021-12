Covid-19 : de nouvelles restrictions dans les stations de ski savoyardes

Sur de nouvelles affiches apparues dans la matinée du samedi 25 décembre, le message est clair : le port du masque en extérieur devient obligatoire dans toutes les rues de la station de ski de Valmorel (Savoie). C’était une mesure déjà instaurée sur les remontées mécaniques. "S’il y a un rebond, effectivement ça doit valoir le coup de l’imposer aux gens au moins pour les vacances", déclare un skieur interrogé.

L'afflux de touristes pourrait entraîner un rebond épidémique

Plus de 80% des logements sont réservés pour la semaine prochaine à Valmorel. L’arrivée massive de touristes fait craindre un potentiel rebond épidémique. Il y a 896 cas pour 100 000 habitants en Savoie, soit presque 50% de plus que la moyenne nationale. Pour éviter les rassemblements, il ne sera plus autorisé de consommer de l’alcool après 16 heures dans les stations de ski. Les clients de certains bars ne pourront plus consommer debout. Les forces de l’ordre multiplient aussi les contrôles des pass sanitaires : plus de 10 000 depuis l’ouverture des stations en Savoie.