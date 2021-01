Covid-19 : de nouvelles règles à l’école

Les annonces de Jean Castex, jeudi 14 janvier, ont introduit de nouvelles règles à l’école pour lutter contre le Covid-19. Les élèves ne pourront plus faire du sport en intérieur et de nouvelles mesures sanitaires seront prises à la cantine à partir du lundi 18 janvier. C’est justement à la cantine, un moment de détente pour les élèves, qu’il est difficile de faire respecter les gestes barrières. "Mes enfants ne font pas attention, ça parle ça crie, ce sont des enfants quoi", estime une mère de famille.

Les services allongés sur trois heures

Le brassage des élèves sera désormais encore plus limité : il ne sera plus possible pour un enfant de déjeuner avec une autre classe que la sienne. L’horaire des repas pourra être aménagé en conséquence, et le service pourra s’étendre sur trois heures, contrairement à deux heures actuellement. Ce qui ne pourra pas se faire sans le renfort des collectivités en termes de personnels, selon certains syndicats.



