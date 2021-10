Covid-19 : de nouveaux renforts arrivent en Nouvelle-Calédonie

Une quarantaine de soignants est arrivée en renfort en Nouvelle-Calédonie, où la situation sanitaire liée au coronavirus est toujours délicate. "Il s'agit cette fois de 38 soignants et logisticiens du service de santé des armées et du régiment médical de l'armée de terre", précise le journaliste Martin Charmasson, présent sur place.

Une tonne de matériel de pointe

Et le reporter de détailler : "Ils sont déployés dans le cadre de l'opération Résilience qui a débuté il y a un an et demi." Au programme : missions logistiques et de soutien sanitaire. Ces personnels vont être affectés au centre hospitalier territorial. À noter que ce module militaire est équipé d'une tonne de matériel de pointe. Il va permettre de faire fonctionner cinq lits de réanimation en plus. Des lits qui arrivent toutefois alors que la situation sanitaire s'améliore, avec une légère baisse du nombre de patients contaminés par le Covid-19.