Covid-19 : de nombreux Français avec des symptômes ne procèdent pas au dépistage

Une mauvaise toux et le nez bouché sont des symptômes souvent associés à la grippe et au rhume. Ainsi, de nombreux Français ne se sont pas inquiétés au printemps 2020, et 9 sur 10 ne se sont pas faits tester en dépit de leurs signes cliniques, d’après une enquête de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). La conséquence de ce manquement est que 90 000 Français sont passés en dessous des radars entre les mois de mai et juin.

Des habitants dans l'hésitation

Mais à l’époque, peu de tests étaient pratiqués. Aujourd’hui, cependant, nombreux sont ceux qui hésitent toujours à se faire tester. "Vous avez toujours des petits rhumes, des petits trucs. Après, je sais qu’il faut être vigilant", estime une passante. Une fillette témoigne avoir le nez qui coule mais sa mère a préféré éviter une possible contamination dans la salle d’attente. Un homme raconte lui aussi avoir eu quelques symptômes (nez bouché, bronches prises) qui l’ont alerté : il a fini par passer le test... qui s’est avéré positif.

