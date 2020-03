Covid-19 : de nombreuses écoles fermées, 300 000 élèves concernés

La lutte contre le Covid-19 reste toujours aussi intense en France. Parmi les mesures prises par le gouvernement, plusieurs établissements scolaires vont se retrouver fermés pendant deux semaines. Au total, c'est près de 300 000 élèves qui ne vont plus pouvoir assister à leurs cours. Dans l'Oise et le Haut-Rhin, deux départements davantage touchés par le virus, ce sont respectivement 1 000 et 700 écoles qui ferment temporairement leurs portes.

Les instances ne se veulent pas alarmistes

Le directeur général de la santé Jérôme Salomon se veut rassurant malgré ces chiffres impressionnants. "Cela n'a rien à voir avec une éventuelle augmentation de la dangerosité ou de la gravité de ce virus", souligne-t-il. Deux semaines de cours en moins représentent une réelle perte pour des lycéens. À Colmar (Haut-Rhin), certains en viennent à imaginer des recours inédits pour rattraper le retard qui va être pris. "On teste une répercussion pendant les grandes vacances scolaires où, du coup, ces deux semaines on va peut-être les reprendre ? Je ne sais pas", s'interroge-t-il.