Covid-19 : dans les zones touristiques, la vaccination et les tests comme armes face au virus

L'afflux de vacanciers dans certaines zones particulièrement prisées des Français, comme le littoral, créé l'inquiétude en ce qui concerne la propagation de l'épidémie. Alors l'exécutif œuvre pour déployer un dispositif à la hauteur pour la vaccination et les tests. Jeudi 22 juillet, à Barcarès (Pyrénées-Orientales), c'est la ruée sur les vaccins. Cette structure mobile installée par le Samu de Toulouse (Haute-Garonne) va rester quatre jours. L'objectif est de vacciner entre 600 et 1 000 personnes par jour. Pour cela, 25 personnes sont mobilisées, dont de nombreux étudiants en médecine. "On a 3 000 étudiants sous contrat au CHU de Toulouse, il a fallu les sélectionner car malheureusement, tous n'ont pas pu venir mais on va faire d'autres opérations", explique le professeur Vincent Bounes, chef de service du Samu 31.

Des renforts dans les stations touristiques

Un dispositif salutaire pour ces vacanciers, avec des facilités. "Sans rendez-vous, j'ai entendu ça ce matin à la radio, alors je suis venu directement", explique un futur vacciné. À Cannes (Alpes-Maritimes), pour tenir le rythme de 700 vaccinations par jour tout le mois d'août, la ville a dû recruter 12 personnes qui travailleront sur le volet administratif. L'objectif du gouvernement est d'avoir quatre millions de primo-injections la semaine prochaine. Sur le plan national, le nombre de dépistages augmente. Partout, les moyens sont en renfort pour, espèrent les autorités, éviter à la rentrée le scénario des hôpitaux de nouveau surchargés.