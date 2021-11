Covid-19 : dans les Bouches-du-Rhône, les touristes au rendez-vous malgré le rebond de l'épidémie

À Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, le beau temps ferait presque oublier la reprise épidémique du Covid-19 dans le département. "Toute la famille est vaccinée, il faut profiter de la vie", estime un vacancier. Dans le département, le taux d'incidence est le plus élevé de France, avec 102 cas pour 100 000 habitants. "On est principalement en extérieur, donc on se sent tranquille", expliquent des randonneuses, venues du Gard.

Des touristes prudents

Pour la seconde semaine des vacances scolaires, Cassis affiche complet. Certains redoublent de vigilance. "Hier, on ne s'est pas promené sur le port, il y avait énormément de monde", confie une touriste. Dans les bars et restaurants, les professionnels ne font pas de compromis avec le pass sanitaire. "Cela fait trois, quatre jours que l'on est là, partout où on va, c'est la première chose, avant la commande", assure un client.