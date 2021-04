Covid-19 : dans le Nord, un médecin miraculé rend grâce à ses soignants

Alain Rime est médecin réanimateur mais, mercredi 7 avril, c’est le patient qui rend visite aux soignants à l’hôpital Victor-Pravo de Roubaix (Nord). "Je suis tellement heureux de revenir vous voir que j’ai encore un peu de chocolats pour vous", confie-t-il aux soignants. Il y un an, atteint du Covid-19, il est admis ici en réanimation. "Vous m’avez sauvé la vie et je vous en suis éternellement reconnaissant", précise-t-il aux soignants.

"Il faut bien la vivre sa vie"

"On est fières quand même parce que c’était compliqué", confie Pénélope Criqui, infirmière. Contaminé dans son service de réanimation, il développe une forme grave de la maladie. Un combat qu’il mène depuis le départ de son service, en mai, sous les applaudissements des soignants. "Ils ont raison de s’applaudir parce que c’est eux les méritants, ce n’est pas moi", confie Alain Rime. "Il me reste vingt ans à vivre, peut-être, et je veux bien les vivre et dire aux gens que la vie est belle", ajoute-t-il.