Covid-19 : dans le nord de la Chine, des fonctionnaires enferment des habitants chez eux

Filmée par un habitant, la scène se déroule à Qian'an, dans la province du Hebei, près de Pékin. Dans une résidence tout juste confinée après l'apparition de plusieurs cas de Covid, les fonctionnaires du comité de quartier empêchent les habitants de sortir, avec une méthode radicale. Les agents, armés d'une perceuse, scellent des tiges de fer sur chaque porte d'appartement : une nouvelle serrure extérieure est ainsi installée, doublée d'un système d'alarme.

Apparently the situation is getting worse all over China, example:

In Qian'an, Hebei, residents were forced to hand over their house keys, and epidemic prevention personnel locked them from the outside.