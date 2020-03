Covid-19 dans le Haut-Rhin : veille de quarantaine

Un dimanche après-midi sous le soleil de Colmar (Haut-Rhin) et en famille. Un peu comme une veillée d'armes pour les parents obligés dès lundi 9 mars de gérer la fermeture de toutes les écoles et crèches du Haut-Rhin et donc la garde de leurs enfants. "Il n'y a pas de possibilité de faire garder ma fille", explique une mère de famille.

Les parents et les entreprises vont devoir s'organiser

La situation est un casse-tête pour les parents mais aussi pour les entreprises. Un cabinet d'expertise comptable qui emploie plus d'une centaine de salariés va devoir s'adapter. "On ne sait pas ce qu'il va se passer lundi matin (lundi 9 mars). Est-ce que les salariés seront là ou pas ?", interroge le chef d'entreprise. La fermeture des établissements scolaires pourrait avoir un impact économique direct sur les entreprises.

Le JT

Les autres sujets du JT