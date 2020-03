Covid-19 : dans le Haut-Rhin, une économie grippée

Dans le Haut-Rhin, particulièrement touché par l'épidémie de Covid-19 qui frappe l'Hexagone, l'économie tourne au ralenti. "J'ai moins d'une dizaine d'arrivées aujourd'hui. On n’a vraiment rien", se désole Chloé Becher, première de réception dans un hôtel de Mulhouse. Et pour cause, depuis la fin du mois de janvier 2020, les touristes se font bien plus rares.

L'inquiétude des commerçants

Depuis la découverte à Mulhouse d'un foyer important de contamination au Covid-19, tout s'est accéléré. En quelques jours, l'activité des hôteliers a été réduite de moitié. De leur côté, les commerçants attendent désespérément les clients, qui désertent les rues de la ville. "J'en suis à me demander quand est-ce que je vais déposer le bilan", s'inquiète même la cheffe d'entreprise Claude-Esther Schmitt, qui a déjà dû mettre l'un de ses salariés au chômage partiel.