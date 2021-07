Covid-19 : crainte d'une quatrième vague à la fin juillet

L'épidémie de Covid-19 circule peu en France, mais les cas positifs ont recommencé à augmenter légèrement au niveau national à cause de la survenue du variant Delta, de plus en plus présent. Pour le moment, sur les plages des Landes, où le taux d'incidence est relativement élevé, les vacanciers profitent.

À Biscarosse, dans les Landes, les vacanciers sont arrivés lundi 5 juillet. L'insouciance contraste avec le taux élevé de cas de Covid-19 dans le département, 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale. Les touristes sont partagés. "Il y a tout le monde qui va arriver, et puis avec le Delta qui va arriver, c'est mort", prédit un homme, quand une femme estime qu'elle "respecte les mesures sanitaires". "On ne s'approche pas trop les uns des autres", résume cette vacancière. "Nous, on est des Hauts-de-France, et il y a plus de relâchement ici, je pense", note un autre touriste.

Un variant Delta qui se répand en France

Le variant Delta se déploie largement en France : il représente plus de 30% des contaminations. Le ministre de la Santé Olivier Véran a averti dimanche sur la possibilité d'une quatrième vague dès la fin du mois de juillet. La courbe des cas positifs remonte légèrement depuis plusieurs jours au niveau national, avec plus de 3 000 cas détectés le 3 juillet.