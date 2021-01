Covid-19 : couvre-feu à 18 heures dès samedi en métropole

Le gouvernement a décidé de placer l’ensemble de la France métropolitaine sous un couvre-feu à partir de 18 heures. Cette mesure entrera en vigueur samedi 16 janvier. Les réactions sont assez mitigées à Montpellier, dans l’Hérault. Il y a celles et ceux qui sont déjà en télétravail depuis le premier confinement et pour qui un couvre-feu à 18 heures ou 20 heures ne change pas fondamentalement les choses dans l’organisation au quotidien.

"Cela va diminuer mon salaire"

En revanche, c’est très différent pour les étudiants. Pour eux, cet horaire sonne la fin des cours, même s’ils ne sont plus en présentiel, et de l’autre, le début du travail. La plupart des jobs étudiants démarrent à 18 heures. Ce couvre-feu avancé cela veut dire deux heures de travail en moins par jour et c’est très problématique pour eux. "Le magasin où je travaille va fermer plus tôt, cela me diminue encore mes heures donc forcément cela va diminuer mon salaire", indique une jeune femme.

