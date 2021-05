Covid-19 : contagiosité, conséquence sur la réponse vaccinale... Tout ce qu'il y a à savoir sur le variant indien

Le variant indien est arrivé en France. Vendredi 30 avril, cinq cas avaient été détectés en France métropolitaine et deux en Guadeloupe. "C'est un variant qui émerge de deux mutations. L'une qui confère une aptitude à se propager plus vite, et qui entraîne donc une plus forte contagiosité. L'autre est une mutation qui peut mettre en cause la sensibilité à la réponse immunitaire post-vaccinale, c'est-à-dire que l'efficacité des vaccins actuellement disponibles serait peut-être diminuée", détaille Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie nationale de médecine, pour le journal de 23 Heures de franceinfo.

En Inde, le variant britannique reste majoritaire

"Mais rien ne prouve que ces nouvelles mutations ne rendent ce variant indien plus dangereux que ne le sont les variants qui circulent déjà sur notre territoire. Pour l'instant, il n'y a pas de propension à dominer le variant britannique, même en Inde, d'ailleurs, où le variant britannique reste majoritaire. Il faut le surveiller, il faut intensifier le séquençage des tests PCR positifs pour identifier ces différents variants", poursuit l'épidémiologiste.