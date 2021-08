Covid-19 : confinement renforcé en Guadeloupe

Les rues de Pointe-à-Pitre sont désertes. En temps normal, cette marina, l’une des plus prisées par les habitants et les touristes, est toujours bondée. Et dès demain, vendredi 13 août, le confinement déjà en place sera encore renforcé. Le couvre-feu sera avancé à 19 heures, contre 20 heures actuellement. Il sera interdit de se déplacer à plus de 5 kilomètres sans attestation.

Éviter "les interactions sociales"

"À partir de maintenant il faut que chacun reste chez soi à son domicile, sauf s’il a des activités indispensables à effectuer. Dans les trois semaines qui viennent il faut absolument que nous évitions les interactions sociales", indique Alexandre Rochatte, préfet de Guadeloupe. Les commerces non-essentiels et tous les lieux accueillant du public sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Les plages restent uniquement accessibles pour les activités sportives et la baignade. Si les touristes ne sont pas officiellement invités à partir, aucune activité touristique n’est possible sur l’île. Ces mesures resteront en place au moins jusqu’au 3 septembre.