Covid-19 : comment tracer le variant anglais ?

C'est désormais l'inquiétude des autorités sanitaires : le variant anglais, plus contagieux que la souche initiale du Covid-19. "De toute façon, on va avoir une extension du variant anglais, a indiqué Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur le plateau de France Info. La question n'est pas de le bloquer, mais d'essayer de le ralentir en prenant un certain nombre de mesures".

Des dizaines de milliers d'échantillons séquencés

Parmi les objectifs du gouvernement : repérer le nouveau variant. Une enquête a été menée en fin de semaine dernière. Des dizaines de milliers d'échantillons ont été analysés, notamment au sein de l'Institut Pasteur et devraient livrer leurs résultats jeudi 14 janvier. Les laboratoires privés sont appelés à participer à la recherche afin de limite la propagation de cette nouvelle souche. Un millier de cas du variant auraient déjà été détectés en France.

