Covid-19 : comment sera-t-il possible de circuler au sein de l’Union européenne cet été ?

Alors que l’épidémie de Covid-19 continue de toucher les pays de l’Union européenne, samedi 10 juillet, les gouvernements s’interrogent sur les mesures à prendre. De son côté, Malte ne va plus accueillir les touristes n’étant pas vaccinés contre le virus.

La situation sanitaire inquiète au sein des pays de l’Union européenne. Malte a annoncé que les touristes n’étant pas vaccinés contre le virus ne seront plus accueillis. Une décision qui pousse les autres pays membres à s’interroger. "Que vont faire par exemple l’Espagne et la Grèce où le virus circule déjà largement ? Que vont faire un peu plus tard la Croatie ou l’Italie où la situation est encore bonne ? Oui, mais les experts, les scientifiques, disent aux gouvernements : ‘c’est maintenant qu’il faut agir, maintenant que la situation est maîtrisée’", explique le journaliste Alban Mikoczy en duplex d’Italie.

Les différents gouvernements "vont se réunir"

Face à une situation aussi urgente, "les gouvernements vont se réunir très tôt en début de semaine prochaine sans doute et prendre chacun leur décision", déclare Alban Mikoczy. Le journaliste ajoute que "ce qui est sûr, c’est que ce qui vient de se passer à Malte change un peu la couleur de notre été."