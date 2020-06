Covid-19 : comment se déroule le déconfinement en Italie ?

L'un des pays les plus touchés au monde par le Covid-19, l'Italie, a entamé son déconfinement depuis plusieurs semaines et a même rouvert ses frontières depuis le 2 juin. Sur place, les autorités restent vigilantes, mais la vie reprend peu à peu son cours avec des mesures sanitaires en place. "Fort heureusement, il n'y a pas de retour de l'épidémie", indique la journaliste Maryse Burgot, en duplex depuis Rome (Italie). "Les autorités ont déclaré que la situation sanitaire n'était pas critique, mais elles ajoutent qu'il existe plusieurs foyers actifs dans la péninsule, ici à Rome, mais aussi en Lombardie", ajoute-t-elle.

Une légère reprise de l'épidémie à Milan

La prudence est encore de mise en Italie. La situation est à observer, car il y a un peu plus de recul qu'en France. "Les bars et les restaurants ont ouvert depuis trois semaines, et par exemple, à Milan, on a constaté une légère augmentation du nombre de contaminations recensées. Est-ce lié à la réouverture de ces bars et restaurants ? Personne ne le sait vraiment. Les politiques, ici, appellent à une accélération du déconfinement pour des raisons économiques", complète la journaliste de France Télévision.