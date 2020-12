Covid-19 : comment organiser les messes de Noël  ?

Rangées condamnées, deux chaises vides obligatoires entre chaque groupe de fidèle, la messe de Noël sera bien différente des autres années. Philippe Parent, prête de la paroisse Saint-Exupéry, accueillera dans son église au maximum 100 personnes au lieu de 400. "À un moment donné, on dira stop, on essaiera de sonoriser l'extérieur de l'église si les gens veulent rester en extérieur et on espère que ça va passer".





La quête de Noël, un enjeu important



Pour accueillir plus de monde, la paroisse a prévu quatre cérémonies au lieu de deux, le soir de Noël. Des prêtes ont été appelés en renfort mais cette initiative ne sera pas possible pour toutes les églises. "Ce n'est pas vraiment l'esprit de Noël", déplore une fidèle. "A moins d'avoir réservé sa place, on sera obligé de rester dehors", explique un autre. L'Église doit s'adapter à la crise sanitaire, la quête n'aura pas lieu pendant la messe, mais à la sortie. Après deux confinements, la quête de Noël est aussi un enjeu important pour chaque paroisse.