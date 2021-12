Covid-19 : comment le variant Omicron bouleverse l’organisation des entreprises

Ce patron boulanger travaille sept jours sur sept et ne compte plus ses heures. Cinq de ses employés sont absents, dont trois en arrêt maladie lié au Covid-19. "C’est du H24, et avec les fêtes en plus, il faut bosser", déclare Sébastien Hayertz, qui enchaîne alors 14 heures de travail. Sa femme aussi doit travailler plus, elle remplace la vendeuse absente, au lieu d’être en congés avec leurs enfants.

Faire face à l’urgence

L’explosion de l’épidémie est synonyme d’augmentation massive du nombre d’arrêts de travail. Dans cette agence d’aide à la personne, un tiers des intervenants sont en arrêt maladie. Alors pour remplacer les absents, le directeur doit trouver d’autres professionnels disponibles, et remplacer les prestations non essentielles pour faire face à l’urgence. Le virus a aussi des conséquences sur les transports en commun près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), où près de 20 % des conducteurs sont actuellement en arrêt.