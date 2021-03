Covid-19 : comment gérer la contamination chez les enfants ?

À partir de lundi 29 mars, dans les 19 départements concernés par un renforcement des mesures de restriction, dès qu’un cas sera déclaré dans une classe, celle-ci devra être fermée. En effet, même avec le variant, la plupart des enfants qui contractent le Covid-19 sont asymptomatiques. "La majorité des enfants n’ont aucun symptôme et c’est bien là tout le problème, car ils peuvent avoir contracté le virus qui est en train de se multiplier dans la gorge et dans le nez, et ils risquent d’en projeter et de contaminer quelqu’un à chaque fois qu’ils parlent", explique le médecin et journaliste Damien Mascret.

Les bons gestes à adopter si un enfant est contaminé

Alors, que faire si un enfant est positif au sein du foyer familial ? "Il faut de toute façon considérer que pendant sept jours, il risque de vous contaminer. Ça veut dire que l’enfant doit au maximum rester dans sa chambre, et quand il en sort mettre un masque. (…) Il faut bien sûr aérer au maximum la pièce. Enfin, l’enfant peut sortir quand même jouer dehors, à condition de respecter les gestes barrières", indique Damien Mascret.