Covid-19 : comment éviter la fermeture des classes ?

À 10 jours de la rentrée des classes, beaucoup d’écoles se posent la même question : arriveront-elles à limiter les cas de Covid-19 ? Dans le primaire, le protocole sanitaire n’a pas changé. Au moindre cas positif, la classe toute entière devra fermer, et les élèves devront s’isoler. C’est le retour du casse-tête pour les parents.





Certains chercheurs militent pour le dépistage à l’ école

Pour traquer le virus dans la cour de récréation, certains chercheurs militent pour le dépistage à l’école. En juin, ils ont mené une étude dans plus de 683 établissements avec un taux de participation de 50 %. Résultats, en effectuant un test salivaire par semaine, le nombre de contaminations a chuté de 24 %, mais surtout, ce dépistage appelé “itératif” permettrait de laisser la classe ouvertes aux élèves non contaminés. Pour pouvoir tester 50 % des élèves régulièrement, il faudrait déployer plus de 3 millions de tests par semaine dans plus de 50 000 écoles et recommencer l’opération dépistage tous les sept jours.