Covid-19 : comment atteindre 10 000 lits de réanimation ?

5 109 personnes occupent les services de réanimation, jeudi 1er avril. À l’occasion de son allocution, mercredi 31 mars, Emmanuel Macron a annoncé vouloir augmenter à 10 000 le nombre de lits en soins intensifs. De nombreux hôpitaux cherchent ainsi à multiplier les lits, avec un écueil majeur : le personnel. Si Emmanuel Macron a promis du renfort, certains professionnels sont sceptiques. "Quand on dit, 'on va appeler les étudiants en médecine', et bien ils sont déjà là", alerte le Dr Patrick Goldstein, chef du pôle Urgences au CHRU de Lille (Nord).

Le pic de réanimation attendu fin avril

Avant la crise, il y avait en France 5 000 lits de réanimation. Aujourd’hui, 7 088 sont disponibles. "On pourrait avoir atteint le pic épidémique d’ici sept à dix jours environ, si tout va bien, et ensuite il faut deux semaines supplémentaires pour atteindre le pic de réanimation, ce qui pourrait être du côté de la fin avril", a ainsi indiqué Olivier Véran sur France Inter, jeudi 1er avril. Pour le moment, dans les régions les plus touchées, des transferts de patients sont organisés. Mais ils pourraient ne pas être suffisants pour contenir cette troisième vague.