Covid-19 : comment assurer la continuité pédagogique des écoliers confinés

Avec le passage au stade 2 du plan de lutte contre l'épidémie de Covid-19, de nombreuses écoles sont fermées pour contenir le nouveau coronavirus, notamment dans les communes foyers de l'épidémie. Ainsi, lundi 9 mars, l'ensemble des établissements scolaires de l'Oise, du Haut-Rhin et d'Ajaccio n'ouvriront pas. Pour l'Éducation nationale, ces mesures sont un réel défi quant à la poursuite de l'instruction des élèves confinés.

Des cours dispensés sur Internet

Lycéenne à Compiègne, dans l'Oise, la jeune Alice Simon pense pouvoir être à la hauteur. "Ça dépend des matières. Je sais par exemple qu'en math j'ai plus besoin d'écouter alors que ce qui est cours d'Histoire, de littérature on les lit en ligne, c'est un peu plus simple à comprendre", explique-t-elle. Pendant les deux prochaines semaines, les professeurs devront publier leurs leçons sur Internet.

