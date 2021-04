Covid-19 : cinq questions sur les dépistages par autotest ou test salivaire en milieu scolaire

Les autotests vont progressivement arriver dans les établissements scolaires pour le personnel et les élèves de plus de 15 ans. L'objectif est d'atteindre 400 000 dépistages par semaine d'ici à la mi-mai.

Les écoles rouvrent lundi 26 avril après trois semaines de fermeture. Pour lutter contre la circulation du virus et les contaminations entre élèves au sein des établissements, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé le renforcement des tests, avec jusqu'à 400 000 tests salivaires réalisés par semaine. Les classes fermeront dès l'identification d'un cas. Voici les dispositifs mis en œuvre au sein des établissements scolaires, leur fonctionnement et les publics ciblés.

1 Quels sont les tests déployés en milieu scolaire ?

Le premier est le test salivaire. Beaucoup moins invasif pour les enfants qu'un test nasopharyngé, il permet d'obtenir un résultat 24 heures après le prélèvement. Il est privilégié dans les écoles maternelles et élémentaires, car il est plus adapté aux jeunes enfants. Il sera étendu aux collégiens lors de leur reprise des cours en présentiel, le 3 mai.

L'autotest va également arriver. Autorisé depuis le 16 mars par la Haute Autorité de santé (HAS), il est vendu en pharmacie depuis le 12 avril et accessible à l'ensemble de la population. Il est moins invasif et moins douloureux qu'un test PCR nasopharyngé, car le prélèvement est beaucoup moins profond. Il est antigénique et permet donc d'obtenir un résultat dans les 15 à 20 minutes. Pour lutter davantage contre la propagation de l'épidémie en France, le ministre de l'Education nationale a annoncé le 22 avril leur arrivée prochaine au sein des établissements.

2 A qui sont-ils destinés ?

Les tests salivaires sont destinés aux élèves d'écoles maternelles et élémentaires. Le personnel des établissements où une campagne de tests salivaires a lieu peut également en bénéficier.

Les autotests seront, quant à eux, réservés au personnel enseignant et aux lycéens, sur la base du volontariat, conformément à l'avis rendu par la HAS, qui recommande leur usage uniquement pour les personnes de plus de 15 ans. L'autorité doit réfléchir à progressivement élargir leur usage aux 10-15 ans.

3 Quand seront-ils mis en œuvre ?

Les tests salivaires sont déjà déployés dans les écoles depuis le 22 février. Leur utilisation va donc être accrue dans les prochaines semaines et élargie aux collégiens.

Le déploiement des autotests vient en revanche de débuter. Le personnel des écoles, qui ont repris les cours en présentiel lundi doivent très vite recevoir leurs tests. Les collèges et lycées ne reprendront les cours en présentiel que le 3 mai, et c'est à cette date que leur personnel pourra commencer à utiliser les autotests.

Il faudra toutefois attendre le 10 mai pour que le dispositif soit étendu aux lycéens de plus de 15 ans qui souhaitent s'autotester. Jean-Michel Blanquer a justifié sur franceinfo ce décalage d'une semaine par la nécessité pour les élèves "d'apprendre à se servir" des autotests. Ils seront sensibilisés à leur usage par des tutoriels et le personnel chargés de superviser le déroulement de ces tests.

4 Combien de tests seront réalisés chaque semaine ?

Selon le gouvernement, environ 300 000 tests salivaires contre le Covid-19 seront déployés dans les écoles élémentaires cette semaine, avec un objectif hebdomadaire de 400 000 d'ici à la mi-mai. Sur franceinfo, Jean-Michel Blanquer a même évoqué la cible "d'un million" de tests salivaires par semaine, si les objectifs précédents sont atteints.

Pour les autotests, 64 millions de kits ont été commandés par le gouvernement, à destination du personnel et des élèves éligibles. Ils seront livrés progressivement afin de permettre la réalisation pour chaque volontaire d'un autotest par semaine.

5 Sont-ils obligatoires ?

Non, aucun test de dépistage du Covid-19 ne peut être réalisé sur un mineur sans le consentement des parents ou du responsable légal. Les tests salivaires sont effectués sur la base du volontariat, après autorisation parentale. Une fiche de renseignements est délivrée par l'école. Si les parents souhaitent autoriser le test de leur enfant, ils la retournent à l'enseignant, accompagnée d'une copie de la Carte vitale, ainsi que d'une attestation de Sécurité sociale, pour permettre la prise en charge de l'acte de santé.

Même chose pour les autotests, qui seront réalisés "en accord avec les familles" pour les lycéens mineurs, a précisé Jean-Michel Blanquer. En cas de refus de ces tests, quel que soit l'âge de l'élève, il n'encourt aucune sanction ni restriction d'accès à l'établissement, il ne s'agit pas de dispositifs contraignants.