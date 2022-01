Covid-19 : cinq collectivités d’outre-mer placées en état d’urgence sanitaire

Cinq territoires d’outre-mer supplémentaires sont venus s’ajouter à la liste des départements placés en état d’urgence sanitaire. Ainsi, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Mayotte rejoignent la Réunion et la Martinique qui subissent le même sort depuis le 28 décembre dernier. En cause, la situation critique dans ces territoires. Par exemple, en Guadeloupe le taux d’incidence dépasse les 2 000 cas pour 100 000 habitants. Pas de grande différence avec l’échelle nationale où l’on recense actuellement 1 850 cas pour 100 000 habitants.

Le vaccin toujours boudé en Guadeloupe

Alors pourquoi décréter l’État d’urgence sur l’île Papillon ? "La grande différence, elle se trouve dans la vaccination", explique Gilles Papin qui rappelle que seuls 46,97% des Guadeloupéens sont vaccinés alors que le taux national de vaccination s’élève à 90%. Conséquence directe, les contaminations au Covid-19 ont explosé de 549% en une semaine. Cette mesure restrictive déjà opérée dans ces territoires a, par le passé, fait ses preuves.