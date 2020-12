Covid-19 : "Ces fêtes de fin d'année doivent être une frustration" pour limiter l'épidémie, défend un infectiologue

Aux réveillons de Noêl et du jour de l'An, "il faut se frustrer", défend lundi 7 décembre sur franceinfo Jean-Paul Stahl, professeur de maladies infectieuses et tropicales au CHU de Grenoble, alors que le directeur de la santé, Jérôme Salomon, a indiqué que "l'objectif de passer sous la barre des 5 000 cas par jour" est encore loin.

>>> Suivez les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19.

"Ces fêtes de fin d'année doivent être une frustration. C'est à cette condition qu'on pourra limiter le problème. Si on ne le fait pas, on aura une troisième vague", assure Jean-Paul Stahl. Selon lui pendant ces fêtes, "le vrai problème, c'est le repas familial".

Il est parfaitement bien montré maintenant que le repas est l'occasion majoritaire de contamination. Jean-Paul Stahl à franceinfo

"Il faut que chacun d'entre nous ait le bon sens de limiter le nombre de convives à un repas", plaide l'infectiologue. Il reconnaît que "c'est compliqué à Noël parce qu'on voudrait être nombreux et profiter en famille. Et le 31 décembre c'est encore pire".

L'infectiologue le martèle, "le virus continue à circuler. C'est absolument clair". "Pour l'instant, dans les hôpitaux, on a une tendance à la décrue du nombre de cas. C'est absolument vrai. Mais par contre, le virus continue à circuler, fait valoir Jean-Paul Stahl. Donc, s'il continue à circuler, il y aura de plus en plus de cas. S'il y a de plus en plus de cas, il y aura de plus en plus de personnes dans les hôpitaux, et de plus en plus de personnes dans les hôpitaux veut dire de plus en plus de décès."