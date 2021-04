Covid-19 : certains pays retrouvent un brin de liberté

À l'aéroport d'Auckland (Nouvelle-Zélande), les retrouvailles sont pleines d'émotion. Des étreintes intenses pour ces couples et familles, séparés pendant un an et un mois. À l'arrivée du premier vol en provenance de Sydney, en Australie, beaucoup de larmes sont versées. "Tout le monde a applaudi quand on a atterri, quand on a décollé aussi, on était tellement excités", confie un voyageur.



Réouverture des restaurants et centres-commerciaux

Plusieurs pays allègent leurs restrictions en Europe. En Belgique, après plus de trois mois d'interdiction, il est désormais possible de sortir du royaume sans motif impérieux. Le Portugal poursuit son déconfinement : après les écoles et les collèges, les lycées ont réouvert, ainsi que l'intérieur des restaurants et les centres commerciaux, fermés depuis le 15 janvier. En Suisse, malgré une recrudescence des contaminations au Covid-19, le gouvernement a maintenu la réouverture des terrasses pour soulager une population excédée.