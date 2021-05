Covid-19 : certains indicateurs se montrent encourageants

Plusieurs indicateurs liés à l'épidémie de Covid-19 sont encourageants. Le journaliste et médecin Damien Mascret apporte des précisions sur le plateau du 19/20, mardi 4 mai.

Plusieurs indicateurs liés à l'épidémie de Covid-19 sont encourageants, à commencer par la baisse de l'incidence. "On peut dire que la troisième vague est enfin passée", affirme le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20, mardi 4 mai. Avant d'ajouter : "On sait qu'aujourd'hui, tous les départements sont passés en dessous du seuil de freinage d'urgence qu'a fixé le président de la République, à 400 pour 100 000 habitants".



Le flux des entrées à l'hôpital ralentit

Au niveau national, le taux d'incidence est ainsi descendu à 223 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. "Petit bémol pour les 20-40 ans qui sont plutôt autour de 350", tempère le médecin. De plus, le flux des entrées à l'hôpital s'est aussi ralenti. "Les admissions, qui avaient quand même dépassé 2 000 entrées par jour (...), sont maintenant passées en dessous du seuil de 1 500", poursuit Damien Mascret. Enfin, alors 5 504 patients étaient hospitalisés en réanimation mardi 4 mai, "la baisse s'amorce", précise le spécialiste, même si nous sommes encore au-dessus du seuil de 4 900.