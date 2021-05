Covid-19 : "Ce que la crise a encore accentué, c'est la précarité des jeunes", estime un sociologue

En un an, l'épidémie de Covid-19 a accru la précarité dans laquelle se trouvent plongés nombre de jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans. "On n'est pas dans quelque chose de nouveau, mais la crise a accentué la précarité des jeunes. Et ce que la crise a effectivement révélé, et encore accentué, c'est effectivement la pauvreté des familles monoparentales", a commenté, vendredi 15 mai, sur la chaîne franceinfo, le sociologue Régis Pierret.

"Vous avez toute une population qui a été surprise par cette question de la précarité. Du jour au lendemain, elles se sont retrouvées [ces familles] dans des situations où elles sont devenues précaires, elles étaient vouées à l'incertitude du lendemain. C'est aussi ça la question de la crise, elle renvoie beaucoup à une question qui a énormément investi le monde contemporain", a poursuivi le chercheur.