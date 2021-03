Covid-19 : "Ce que l'on va affronter dans les 14 jours qui viennent, c'est un véritable mur", s'inquiète le chef du service de pneumologie à l'hôpital Bichat 

"Ce que l'on va affronter dans les 14 jours qui viennent, c'est un véritable mur", a déclaré mardi 23 mars sur franceinfo Bruno Crestani, chef du service de pneumologie et responsable adjoint de la cellule de crise à l'hôpital Bichat, cinq jours après l'entrée en vigueur de nouvelles mesures de freinage en Ile-de-France.

"De jour en jour, on a plus de patients qui arrivent que ce qui est décrit depuis plusieurs semaines", a expliqué le médecin. "Aujourd'hui, nous avons ouvert quatre lits supplémentaires d'hospitalisation complète pour des patients infectés. Demain, nous ouvrirons encore quatre lits supplémentaires. Nous allons également ouvrir quatre lits supplémentaires de réanimation. On fait face à deux épidémies, en fait : l'épidémie de Covid-19 et puis le reste des patients qui sont toujours là", a-t-il ajouté.

Des mesures insuffisantes

"Globalement, les mesures qui ont été prises sont quand même très légères", a également dénoncé Bruno Crestani. "Or, ce qu'on va affronter dans les 14 jours qui viennent, ce n'est pas du tout une crise légère, c'est un véritable mur."

"Je ne suis pas personnellement convaincu que les mesures qui ont été annoncées seront suffisantes. Là, on est à un modèle de type 'première vague'. Donc rappelez-vous ce qui a été fait pour la première vague, c'était un confinement et j'espère qu'on en arrivera pas là mais je crains qu'on soit amenés à appliquer des mesures plus sévères que celles qui ont été décidées", a-t-il terminé.