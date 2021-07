Covid-19 au Royaume-Uni : Boris Johnson annonce la fin des restrictions sanitaires au 19 juillet

"Nous allons mettre fin à la distanciation sociale et à l'obligation légale de porter un masque", a annoncé le Premier ministre britannique, Boris Johnson, lundi 5 juillet, malgré les plus de 25 000 nouveaux cas de Covid-19 recensés par jour au Royaume-Uni. Les masques en intérieur ne seront donc plus obligatoires dès le 19 juillet. Boris Johnson a également annoncé le retour des salariés au travail, la fin des jauges pour les grands évènements, et la réouverture des discothèques.

Une mesure qui divise les Britanniques

Au vu de la situation sanitaire, les Britanniques ne s'attendaient pas à la levée des restrictions. "La vie doit continuer, les maladies, ça va, ça vient", estime une femme. "Les cas vont augmenter, c'est sûr à 100%, nous devons écouter les gens qui savent, les scientifiques, qui disent que c'est une mauvaise décision", lance un autre homme. Le variant Delta représente plus de 90% des contaminations en Angleterre.