Covid-19 : Bordeaux prête pour une éventuelle seconde vague

Relativement épargnée par les cas positifs durant les derniers mois, la ville de Bordeaux (Gironde) se retrouve désormais en zone rouge, comme l’ensemble du département. Il a dépassé le seuil des 60 cas positifs pour 100 000 habitants. "On sent qu’il y a une forte circulation du virus, donc on s’attend à revoir les patients revenir", dit le Pr. Alexandre Boyer.

Composer avec les mauvaises surprises

La semaine dernière, une trentaine de salariés du CHU ont été testés positifs. Point rassurant néanmoins, le personnel de l'hôpital se dit aujourd’hui mieux préparé à prendre en charge les patients. Ils reçoivent chaque jour des milliers de tests PCR et réalisent au quotidien entre 2 000 et 3 000 analyses. 75 nouveaux respirateurs ont été commandés. Si la situation empirait dans le département, il est déjà prévu d’utiliser des lits des salles de réveil pour la réanimation.

