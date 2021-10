Covid-19 : bientôt une troisième dose pour les plus de 18 ans ?

Depuis le début du mois de septembre, les plus de 65 ans, sont invités à recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. L'Agence européenne du médicament s'est prononcée en faveur d'une troisième dose pour les plus de 18 ans.

Tout le monde devra-t-il faire une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 ? Deux situations différentes se présentent, rappelle le médecin et journaliste Damien Mascret, présent lundi 4 octobre sur le plateau du 20 Heures. "La première, ce sont les personnes qui ont un système immunitaire affaibli. Dans ce cas-là, il faut faire une troisième dose, 28 jours après la seconde dose", précise-t-il. Pour les personnes "en bonne santé" et qui ont moins de 55 ans, l'Agence recommande malgré tout une troisième dose, mais six mois après la seconde dose.









Le cas de la France





En France, "il y a des arguments contre", indique le médecin. Le premier, c'est que faire une troisième dose "ne veut pas dire qu'on évite des formes graves". Ensuite, en Israël, qui a mis en place la troisième dose "chez les 60 ans et plus dès le 30 juillet", une réduction des cas d'infection a été constatée pour cette catégorie de population, mais "pas de preuves" pour les autres.

