Covid-19 : bientôt ​le bout du tunnel en France ?

Vers un retour à la norme ? Le lundi 14 mars prochain, le pass vaccinal sera suspendu en France partout où il s'appliquait. Plus besoin de le présenter au restaurant, au cinéma, ou encore au théâtre. De même, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur : dans les écoles, les centres commerciaux ​et chez les commerçants. Mais il faudra le conserver dans les transports en commun et dans les établissements de santé.

Le pass sanitaire toujours obligatoire dans les hôpitaux

En revanche, un pass sanitaire reste obligatoire pour se rendre dans un hôpital, dans une maison de retraite ou dans les établissements qui accueillent des personnes handicapées. Elisabeth Borne, la ministre du Travail a également annoncé le retour des "règles normales en entreprise" dès lundi prochain.