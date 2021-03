Covid-19 : bientôt 2 200 lits de réanimation disponibles en Ile-de-France, annonce l'agence régionale de santé

L'agence régionale de santé (ARS) a demandé aux hôpitaux d'Ile-de-France "d'anticiper une montée en charge du nombre de lits" de soins critiques, avec un objectif de 2 200 lits disponibles pour accueillir les malades du Covid-19. "Le nombre de patients en soins critiques va franchir d'ici quelques jours le seuil de 1 500 malades", a précisé l'ARS mardi 23 mars, indiquant qu'ils étaient actuellement 1 370. "Un premier palier à 1 800 lits" doit être franchi en milieu de semaine prochaine, a ajouté l'agence.

Pour le moment, 1 577 lits de soins critiques sont disponibles pour les seuls malades du coronavirus, ce qui avait nécessité le 8 mars la déprogrammation de 40% des activités médicales et chirurgicales des hôpitaux et cliniques franciliens. "Le niveau de déprogrammation nécessaire [pour atteindre le chiffre de 2 200 lits de soins critiques] est en cours de calage avec les établissements", a assuré l'ARS. Selon Les Echos, cela nécessiterait la déprogrammation de 80% des activités médicales et chirurgicales.

Les transferts de malades un temps envisagés pour soulager l'Ile-de-France s'avèrent finalement plus compliqués que prévu. Très peu de malades en réanimation sont suffisamment stables et les familles sont réticentes à donner leur accord. La pression hospitalière est particulièrement forte dans la région, où le taux d'incidence s'établissait samedi à 551 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours, bien au-dessus du seuil d'alerte maximale de 250.