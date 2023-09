Covid-19 : avec le retour à l'école, la crainte d'un rebond épidémique

Actuellement, les indicateurs sur le Covid-19 en France ne sont pas au rouge. Cependant, le retour à l'école pourrait inverser la tendance. Une nouvelle campagne de vaccination est prévue cet automne. Elle pourrait s'intensifier en cas de rebond épidémique.

Pour cette nouvelle rentrée des classes, le Covid-19 pourrait une fois de plus jouer les trouble-fête. La situation sanitaire est pour le moment encore floue, alors le gouvernement temporise et appelle aux réflexes de bon sens. "Il y a le premier variant où on sait que le vaccin est efficace, puisqu'il est assez proche d'Omicron, et un autre variant qui est le produit de très nombreuses mutations où le vaccin est moins proche. On n'a pas prévu, à date, de redurcir le protocole, mais je pense que ça passe par la responsabilisation de chacun", a déclaré Aurélien Rousseau, ministre de la Santé.



Les indicateurs ne sont pas au rouge

Pour l'instant, les indicateurs ne sont pas au rouge, les tests positifs n'étant pas enregistrés ni communiqués aux autorités. Pourtant, le retour à l'école pourrait inverser la tendance. La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 doit débuter le 17 octobre prochain. Elle pourrait s'intensifier en cas de rebond épidémique.