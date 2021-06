Covid-19 : avec la sortie progressive de la crise, le gouvernement prépare son plan pour éviter les faillites massives d’entreprises

C. de la Guérivière, N. Pagnotta

Si les Français redécouvrent progressivement les joies de la vie d’avant avec les différentes étapes du déconfinement, cela signifie également que les aides de l’État vont baisser pour les entreprises. Le fonds de solidarité va disparaître, mais les restaurateurs, la culture et le sport vont continuer de percevoir des aides. Celles-ci vont baisser : à partir du 1er juin, elles ne toucheront que 40% de leurs pertes de chiffres d’affaires, 30% en juillet et 20% en août.

Un fonds de transition de trois milliards

Les mesures sont dégressives alors que l’économie française repart. "Nous maintenons notre prévision de croissance de 5% pour 2021 et je vous confirme que nous retrouverons, au premier trimestre 2022, notre niveau d’activité avant crise. Ce sont nos objectifs stratégiques", avance Bruno le Maire, le ministre de l’Économie. Il n’y aura pas d’annulations massives des dettes, mais des comités de sortie de crise seront mis en place dans chaque département. En outre, une procédure simplifiée sera créée pour les petites entreprises défaillantes. Le but du gouvernement est également de repérer au plus tôt des entreprises potentiellement en difficulté. Enfin, pour celles de taille intermédiaire, des prêts seront proposés grâce à un fonds de transition de trois milliards mis en place d’ici juillet.